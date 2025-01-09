نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعتقل صحافيًا فرنسيًا في الجولان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوقف جنود إسرائيليون لفترة وجيزة، الأربعاء، صحافيًا فرنسيًا في المنطقة العازلة في هضبة الجولان المحتلة، وفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني.

وقال شوشاني في مؤتمر صحافي إن الصحافي الفرنسي "اقترب كثيرًا من الجنود، واستجوب، ثم أُطلق سراحه".

وأضاف أنه "اقترب من الجنود عدة مرات"، موضحًا أن الصحافي "لم يُؤخذ إلى أي مكان" و"كذلك" معداته.



وفي وقت سابق الأربعاء، قال منشور لمجلة ماريان الفرنسية عبر إكس، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل سيلفان ميركادييه "المراسل والصحافي المستقل العامل لصالح ماريان في سوريا، على حدود الجولان المحتل".



وأكد ميركادييه الإفراج عنه مساء الأربعاء، وأشار عبر إكس إلى أنه "تعرض لمعاملة سيئة لأكثر من أربع ساعات" مع مساعده محمد فياض، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "سرق" معداته.



وقال: "عندما أمرنا الجيش بوقف التصوير، توقفنا"، مشيرًا إلى أن الجنود فتشوا السيارة "لكن عندما أرادوا مصادرة جهاز كمبيوتر محمول في السيارة، احتج محمد فاعتقلوه على الفور"، وأضاف "بدأت أحتج بنفسي على هذا السلوك العبثي فاعتُقلنا".



وأعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية عن "ارتياحها" بعد إطلاق سراح الرجلين اللذين قالت إنهما "تعرضا لاعتداء واعتقال من القوات الإسرائيلية".

ومنذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، اتخذت إسرائيل خطوات لتعزيز وجودها العسكري والمدني في مرتفعات الجولان.



وتشدد السلطات الاسرائيلية على أن انتشار جيشها في سوريا خارج الجزء الذي تحتله في مرتفعات الجولان، مؤقت، بينما يتخوف بعض المراقبين من أن تحافظ إسرائيل على وجودها هناك موسعة أراضيها بشكل غير قانوني.