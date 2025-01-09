نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جعجع يضع شرطًا لدعم جوزيف عون لمنصب الرئاسة في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر لبنانية أن الكتل النيابية لم تحسم بعد موقفها من تبني ترشيح شخصيات للرئاسة، في الانتخابات المقرر لها غدًا الخميس.

وقالت مصادر لصحيفة "النهار" إن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لن يتبنّى ترشيح العماد جوزيف عون، إذا لم يحصل توافق جدي حوله، لا سيما مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومن يؤيدونه، وإلّا لن يخاطر جعجع بخسارة كتلته لمرشحها من الدورة الأولى، وترك الآخرين يحضرون لمعركة الدورة الثانية، وما لم يحدث توافق على اسم آخر، ستخوض القوات معركة مرشح الـ65 صوتًا مع حلفائها، ولن تعلن اسمه إلّا في الجلسة.

وأضافت المصادر: "إذا رجّحت كفة استبعاد دعم انتخاب العماد عون، فإنّ ذلك يفتح المجال أمام بروز أسماء أخرى قد تتطلّب وقتًا إضافيًا للاتفاق عليها، في الوقت الذي تردَّد فيه اسم الوزير السابق ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، كاسم آخر محتمل معروف من الخارج، ويحظى بثقته كذلك، ويملك من العلاقات الدولية، ما يسمح له بأن يقود عملية إعادة لبنان إلى موقعه على الصعيد الدولي".

وسيُعقد اجتماع للنواب المستقلين والتغييريين، اليوم، في منزل النائب غسان سكاف الذي نشط بقوّة على كل الخطوط في الأيام الأخيرة.

