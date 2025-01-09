نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلحون يهاجمون القصر الرئاسي في تشاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن جهاز الأمن التشادي أن مسلحين مجهولين يهاجمون القصر الرئاسي في العاصمة التشادية إنجامينا.‎

وذكرت الوكالة أن إطلاق النار بدأ نحو الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي (منذ نحو نصف ساعة).

وقال أحد السكان المحليين إن قوافل من المركبات العسكرية شوهدت وهي تتجه نحو قصر الرئاسة.

ولم تعلق السلطات التشادية على الحادث حتى الآن.

وأشارت الوكالة إلى أن جميع الطرق القريبة من القصر الرئاسي مغلقة، كما ظهرت معدات عسكرية، بما في ذلك الدبابات، في وسط المدينة.

ووقع الحادث قبل ساعات قليلة من الموعد المقرر لبدء وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة رسمية إلى تشاد.