نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يثير الجدل مجددًا بعد نشر خريطة تظهر ضم كندا للولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إثارة الجدل بتصريحاته المثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

هذه المرة، كانت تصريحاته موجهة نحو كندا، حيث نشر صورًا على منصة "تروث سوشيال" تُظهر خريطة موحدة للولايات المتحدة وكندا تحت العلم الأمريكي.

تصريحات ترامب حول كندا

وعلق ترامب على إحدى الصور، قائلًا: "أوه كندا"، مما أثار موجة من الجدل حول نواياه بشأن العلاقات الأمريكية الكندية.

جاء ذلك في وقت حساس بعد أن أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته، مما جعل تصريح ترامب يتصدر الأخبار.

ضم كندا: "قوة اقتصادية" لا "قوة عسكرية"

لم يقتصر الجدل على الخريطة فقط، بل تحدث ترامب عن استخدام "القوة الاقتصادية" ضد كندا. وعندما سئل عن استخدام القوة العسكرية، أجاب ترامب بالنفي، مؤكدًا أن حل مشكلة الحدود بين البلدين سيكون عبر "القوة الاقتصادية".

وأضاف أن اندماج كندا مع الولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية، موضحًا أن ذلك سيعزز الأمن القومي ويحسن الوضع الاقتصادي بين البلدين.

رد فعل كندا على تصريحات ترامب

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "لا فرصة على الإطلاق" لضم كندا إلى الولايات المتحدة.

وأكد ترودو أن العمال والمجتمعات في كندا والولايات المتحدة يحققون استفادة كبيرة من التعاون التجاري والأمني بين البلدين.

تصريحات وزيرة الخارجية الكندية

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أن كندا "لن تنحني" أمام تهديدات ترامب، مشيرة إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين لا يمكن اختصارها بأية تهديدات.