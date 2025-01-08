نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرائق كاليفورنيا تهدد لوس أنجلوس والمناطق المجاورة: إجلاء 30 ألف شخص ودمار واسع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر حرائق الغابات في كاليفورنيا في التأثير بشكل كبير على مدينة لوس أنجلوس والمناطق المحيطة بها، حيث أدت إلى تدمير العديد من المباني وإجلاء أكثر من 30 ألف شخص.

بدأ انتشار الحرائق بسرعة غير مسبوقة، رغم أن شهر يناير ليس من أشهر موسم الحرائق المعتادة.

وقد دفع هذا الوضع السلطات لإصدار أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان، مع توقع ليلة طويلة ومخيفة على الأهالي، وفقًا لتقارير شبكة "CNN".

تأثيرات حرائق كاليفورنيا

وفقًا لوكالة "رويترز"، أسفرت الحرائق عن إصابات متعددة، حيث نقلت قناة "KTLA" المحلية عن مصادرها أن "العديد من الأشخاص أصيبوا، وبعضهم بحروق في الوجوه واليدين"، كما أصيب أحد رجال الإطفاء في رأسه.

الدمار والإجلاء

نتيجة لانتشار الحرائق بشكل سريع، دُمرت أكثر من 2921 فدانًا، بالإضافة إلى تعطيل إمدادات الكهرباء في مناطق واسعة من لوس أنجلوس.

حيث انقطعت الكهرباء عن نحو 220 ألف منزل وشركة، وفقًا لشبكة "NBC" الأمريكية.

تم إصدار أوامر إخلاء لنحو 30 ألف شخص في المناطق المتأثرة، بعدما انتشرت النيران بسرعة عبر سفوح جبال المحيط الهادئ.

وتعتبر هذه المنطقة من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وهي موطن للكثير من المنازل الفاخرة والمنازل المشهورة.

وقد ناشد المسؤولون المحليون السكان: "لا تنتظروا، اخلوا الآن". وقد دمرت النيران أكثر من 1200 فدان في الساعات الأولى من الحريق.

في ظل صعوبة الوضع، تم إجلاء نحو 100 مسن من دار رعاية على كراسي متحركة ونقالات، وفقًا لشبكة "CBS".

العوامل الجوية التي ساهمت في سرعة انتشار الحرائق

ساهمت العوامل الجوية بشكل كبير في تسريع انتشار الحرائق، حيث تشهد المنطقة جفافًا مستمرًا منذ شهور مع غياب الأمطار.

كما أن المنطقة تتمتع بظروف رطوبة منخفضة، مما يعد بيئة مثالية لانتشار النيران.

من المتوقع أن تزداد الظروف الجوية سوءًا، حيث تواجه المنطقة "رياح سانتا آنا" الجافة التي تصل سرعتها إلى 133 كيلومترًا في الساعة، ومع استمرار الرياح في تعزيز قوتها، تجد فرق الإطفاء صعوبة كبيرة في استخدام الطائرات لإخماد الحريق.

نتيجة لذلك، تم استدعاء جميع الموظفين في إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس للتعامل مع هذا الوضع الطارئ، وهو أمر نادر الحدوث في مدينة بهذا الحجم.