نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا تزور مصر لمدة يومين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزور رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا مصر يومي 8 و9 يناير 2025.

وتأتي الزيارة على خلفية تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والمناقشات الجارية حول المساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي والوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط والمنطقة المجاورة.

تجتمع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا يوم الأربعاء 8 يناير مع رئيس مجلس النواب السيد حنفي الجبالي ورئيس مجلس الشيوخ السيد عبد الوهاب عبد الرازق.

تعد الاجتماعات فرصة لمناقشة العلاقات البرلمانية، بما في ذلك تنظيم الاجتماع البرلماني القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة، والمساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تجري مناقشتها حاليًا في البرلمان الأوروبي، وتدفقات الهجرة واللجوء.

وستجتمع الرئيسة ميتسولا يوم الخميس 9 يناير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

ومن المرجح أن تركز المناقشات على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والمساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، وحقوق الإنسان، والوضع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في غزة والتطورات الأخيرة في سوريا.