نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد مجلس الأعمال الأفرو آسيوي يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار وفد من مجلس الأعمال الأفرو آسيوي للتنمية المستدامة، الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وترأس الوفد وليد عبدالعال دعبس، رئيس مجلس الأعمال الأفرو آسيوي، الذي التقى قداسة البابا تواضروس، وأعرب عن تمنياته وأعضاء المجلس بمزيد من السلام والمحبة للشعب المصري بمختلف أطيافه.

وأكد "دعبس" خلال اللقاء على أهمية قيم التعايش المشترك بين المصريين، ودور الأعياد في تعزيز أواصر المحبة بين جميع أبناء الوطن، موضحا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات المجتمعية وتبادل التهاني في المناسبات الوطنية والدينية.

وأكد أن هذه الأعياد فرصة للتآخي والوحدة بين كافة أطياف الشعب المصري، كما تُعد نموذجًا للتعايش السلمي بين جميع أبنائها، موضحًا أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تاكيد على القيم الإنسانية والمبادئ الدينية السامية التي تجمع المصريين جميعًا، منوها بأن الوحدة الوطنية هي أساس قوة مصر وشعبها