ارتفاع ضحايا زلزال الصين الى 95

ارتفاع ضحايا زلزال الصين الى 95ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب التبت غربي الصين فجر اليوم الثلاثاء وبلغت قوته 6.8 على مقياس ريختر الى 95 قتيلا على الأقل و 130 اصابة .

وأفادت وكالة "شينخوا"، بأن الزلزال وقع في محافظة دينغري في مدينة شيغاتسه بمنطقة شيتسانغ الذاتية الحكم جنوب غربي الصين في الساعة 9:05 بتوقيت بكين.

وأضافت أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق عشرة كيلومترات عند ملتقى خط عرض 28.5 درجة شمالا وخط طول 87.45 درجة شرقا.

وقالت قناة CCTV الصينية إن مركز الزلزال كان على بعد 380 كيلومترا من مدينة لاسا، وحوالي 23 كيلومترا من ثاني أكبر مدن المنطقة شيغاز.

أما في العاصمة النيبالية كاتماندو، فقد دفع الزلزال السكان إلى الهروب من منازلهم بعد أن أيقظتهم الهزة الأرضية. ولم تتوفر على الفور أي معلومات من المناطق الجبلية النائية القريبة من مركز الزلزال عبر الحدود.

