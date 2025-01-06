فايننشال تايمز: سيتعين على أوروبا أن تنفق 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 08:28 مساءً - رجح محللون عسكريون في حلف "الناتو" أنه سيتوجب على الدول الأوروبية الأعضاء إنفاق 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع إذا اتبعت واشنطن نهجا انعزاليا بعد وصول ترامب إلى السلطة.

إعلام: سيتعين على أوروبا أن تنفق 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في عهد ترامب

AP

ووفقا للصحفي في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية جدعون رحمن، إذا ظلت الولايات المتحدة ملتزمة بحلف شمال الأطلسي فيجب أن يرتفع الإنفاق الدفاعي للدول الأوروبية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي من 2% الحالي بسبب تفوق القوات المسلحة الروسية، مشيرا إلى أنه حتى هذا الهدف سيكون تحديا لمعظم الحكومات.

وتنفق المملكة المتحدة حاليا حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وأشار رحمن إلى أن الدولتين الأكبر في أوروبا، ألمانيا وفرنسا، كافحتا في العام الماضي لتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للاحتياجات العسكرية.

وأضاف أنه سيكون من الصعب على لندن وباريس زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل حاد بسبب ارتفاع مستويات الدين العام التي تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت نفسه، فإن ألمانيا على العكس من ذلك تتمتع بإمكانات صناعية كبيرة مع انخفاض مستوى الدين العام (ما يزيد قليلا عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي).

وشدد رحمن على أن زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المرشح لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي يعتبر الأوفر حظا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، "يأخذ التهديد من روسيا على محمل الجد" و"يمكن أن يحدث تحولا تاريخيا" لبرلين لزيادة الإنفاق على الاحتياجات العسكرية، وبحسب الكاتب فإن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز الأمن في أوروبا.