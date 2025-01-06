59 شهيدا فـي غزة خلال 24 ساعة وحصيلة العدوان ترتفع إلى 45٫717

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزَّة إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزَّة، وصل منها إلى المستشفيات 59 شهيدًا و273 مُصابًا خلال 24 ساعة، كما أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزَّة إلى 45٫717، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 108,856 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة في اليوم 456 من الحرب مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

واستشهد وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب شارع جلال وسط البلد بمحافظة خان يونس، جنوب قطاع غزَّة.

كما أن ستة استشهدوا في قصف لقوات الاحتلال استهدف مركبة على شارع صلاح الدين في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس.

كما استشهد فلسطيني وطفل جراء قصف الاحتلال منزلين لعائلتي المجايدة والشريف في مواصي خان يونس.

وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال 3 شهداء من تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال في شارع الصحابة بحي الدرج غربي مدينة غزَّة. وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الغولة بحي الشجاعية شرق مدينة غزَّة، وما زال البحث جاريًا عن مفقودين تحت الأنقاض.

وواصلت قوات الاحتلال نسف مبانٍ سكنية في مُخيَّم جباليا ومحيطه شمال قطاع غزَّة.