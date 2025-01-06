الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لتسريع الانسحاب من جنوب لبنان

نيويورك ـ وكالات: دعت الأمم المتحدة القوات الإسرائيلية إلى تسريع انسحابها من المناطق الجنوبية للبنان، وانتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق.
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) استمرار عمليات التوغل الإسرائيلية شمال الخط الأزرق الذي يفصل بين الجانبين، بما في ذلك «التحركات شمالًا في القطاع الشرقي» من منطقة عملياتها.
وشدد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، على ضرورة استخدام الآلية التي تم إنشاؤها حديثًا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان المعلن في 27 نوفمبر الماضي، وكذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وقال فيما يتعلق بالوضع الإنساني في لبنان: إن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم الدعم للنازحين والعائدين إلى مناطقهم في لبنان بعد وقف إطلاق النار.
وتبقى نحو 24 يومًا من مهلة الستين يومًا التي يفترض أن تنسحب خلالها إسرائيل، بناء على اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في نوفمبر الماضي، إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان، مقابل انتشار قوات الجيش اللبناني والأمن اللبناني على طول الحدود.
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