نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة النفط العراقية: لا وجود لأي عقود مع الجانب السوري لتزويده بالنفط الخام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت وزارة النفط العراقية وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويده بالنفط الخام

وقالت الوزارة في بيان إن "بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات حول ايقاف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا".

واضافت ان "شركة تسويق النفط "سومو" تؤكد عدم وجود أي عقود مع الجانب السوري لتزويدهم بالنفط الخام، وبالتالي لم يتم ايقاف أي صادرات من النفط الخام إلى سوريا"، داعية "وسائل الإعلام وجميع المهتمين بالشأن النفطي إلى "التأكد من دقة المعلومات قبل نشرها والحصول عليها من المصدر الرسمي".

وفي وقت سابق قال مصدر في وزارة النفط العراقية إن الوزارة أوقفت ضخ النفط الخام إلى سوريا بعد الأحداث الأخيرة وسقوط نظام الاسد، حيث كانت تصدر يوميا قرابة 33 ألف برميل.

وأضاف أن "الحديث عن وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والإدارة السورية الجديدة على إعادة استئناف تصدير النفط غير صحيح".

وكانت تقارير اخبارية نقلا عن مصدر سياسي عراقي أفادت بأن الحكومة في بغداد قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال أيام، وذلك وفق آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة قياسا بما كان معمولا به سابقا