العالم اليوم - روسيا تعترض 8 صواريخ أتاكمز وتسيطر على قرية جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 يناير 2025 12:25 مساءً - أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، أنه اعترض ثمانية صواريخ أميركية الصنع أطلقتها أوكرانيا، وأنه سيطر على قرية جديدة في مقاطعة لوغانسك ضمن إقليم دونباس، الواقع شرقي أوكرانيا.

تفصيلا، قال الجيش الروسي إنه اعترض 8 صواريخ من طراز "أتاكمز" أميركية الصنع أطلقتها أوكرانيا باتجاه الأراضي الروسية.

الجيش الروسي يسيطر على "ناديا" في لوغانسك

من ناحية ثانية، نقلت وكالات أنباء روسية اليوم السبت عن وزارة الدفاع قولها إن قوات روسية سيطرت على قرية "ناديا" في منطقة لوغانسك بشرق أوكرانيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركيف استهدفت عدة ألوية تابعة للقوات الأوكرانية في مناطق توروفو وبيروفسك، وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركيف.

وأضاف أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 50 عسكريا ودبابة و6 مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم ومدفعين من عيار 122 ملم.

وتابع البيان بالقول إن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية تابعة للقوات الأوكرانية، ولواء دفاعي في مناطق دفوريتشنايا، وغلوشكوفكا، وإيفانوفكا، وزاغريزوفو وزيليني غاي في مقاطعة خاركيف، وتورسكوي في دونيتسك وغابات سيريبريانسكي.