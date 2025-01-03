نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشخيص إصابة رئيسة المفوضية الأوروبية بنوع حاد من الالتهاب الرئوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ستيفان دي كيرسميكر اليوم الجمعة، إصابة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بمرض شديد وتوقفت مؤقتا عن أداء مهامها.

ونقلت وكالة PAP البولندية عنه قوله: "ألغت الرئيسة فون دير لاين التزاماتها في الأسبوعين الأولين من شهر يناير".

ووفقا لكيرسمايكر، بسبب إصابتها بالتهاب رئوي حاد، ألغت رئيسة المفوضية الأوروبية رحلتها إلى غدانسك بمناسبة تنصيب الرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وسيعقد الاجتماع "في وقت لاحق".

يذكر أن بولندا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025.

أورسولا فون دير لاين هي سياسية ألمانية تنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم، وأول امرأة تشغل منصبي وزير العمل والتأمينات الاجتماعية ووزير الدفاع في بلادها. وعام 2019 أصبحت أول امرأة تتولى منصب رئيسة المفوضية الأوروبية.