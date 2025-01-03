نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا: تعطل أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشرطة في مطارات البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعطلت أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشرطة الفيدرالية الألمانية في المطارات في جميع أنحاء البلاد، حسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأضافت الصحيفة: "أثرت المشكلة على الأنظمة التي يستخدمها الموظفون للتحكم في تسجيل دخول المسافرين إلى ألمانيا".

وتابعت: "يضطر الموظفون إلى القيام بالكثير من المهام يدويا بعد أن اعتادوا على إدخالها أوتوماتيكيا عن طريق النظام الحاسوبي".

في الوقت نفسه، أفادت قناة "WDR" بوجود طوابير انتظار طويلة في عدة مطارات وعلى الأخص في مطار دوسلدورف.

وأشارت إلى أنه يتعين على الركاب الانتظار نحو ساعتين لإتمام إجراءات.