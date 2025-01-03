نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونس تتسلم شحنة غاز ثانية من الجزائر لمجابهة البرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت ميناء بنزرت أقصى شمال تونس ثاني سفينة شحن قادمة من الجزائر محملة بـ 5300 طن من الغاز الموجه للاستخدام المنزلي.

وهذه ثاني سفينة شحن للغاز تصل الميناء التجاري في بنزرت في خلال 10 أيام بهدف سد النقص من هذه المادة في ظل موجة البرد التي تجتاح عدة مناطق في تونس.

وقال مدير مركز شركة "عجيل غاز" المملوكة للدولة في بنزرت صالح البرقاوي إنه "تم الشروع في إفراغ الحمولة بالرصيف البترولي التابع للشركة التونسية لتكرير النفط (ستير)".

وأضاف البرقاوي "سيباشر الفريق التقني والإداري للمؤسسة أعمال تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي وتوجيهها إلى الحرفاء بمناطق الشمال والشمال الغربي بما من شأنه تعديل السوق الاستهلاكية".

ويزداد معدل استهلاك الغاز في تونس في مثل هذه الفترة من الموسم بسبب موجات البرد والثلوج التي تجتاح مناطق متفرقة خاصة تلك التي في مناطق الشمال الغربي.