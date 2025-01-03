نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف محاولة تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس الكوري الجنوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوقف مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، اليوم الجمعة، محاولة تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول.

وقال المكتب للصحفيين إنه يعتقد أن تنفيذ مذكرة توقيف يون يكاد يكون مستحيلا بسبب استمرار حالة المواجهة، وأوقف محاولة تنفيذها في نحو الساعة 1:30 ظهرا بسبب مخاوف بشأن سلامة المحققين بسبب عرقلة التنفيذ.

وأعرب عن أسفه الشديد لسلوك المشتبه به المتمثل في عدم الالتزام بالإجراءات القانونية، قائلا إنه سيقرر الخطوات التالية بعد المراجعة.

وبدأ المحققون بدعم من الشرطة في محاولة تنفيذ مذكرة توقيف "يون" في مقر الإقامة الرئاسي في منطقة يونغسان بسيئول في غضون الساعة 8:00 صباحا، لكنهم كانوا في حالة مواجهة لمدة تزيد على 5 ساعات بسبب مقاومة جهاز الأمن الرئاسي وغيره.

وقد أصدرت محكمة كورية في يوم 31 ديسمبر مذكرة توقيف الرئيس "يون" بعد أن طلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إصدار مذكرة التوقيف للاستجواب بسبب تجاهل الرئيس المعزول 3 استدعاءات للمثول للاستجواب.

وتمتد صلاحية مذكرة التوقيف إلى يوم 6 يناير.