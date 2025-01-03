إيلون ماسك يدعو لانتخابات جديدة في بريطانيا

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أحمد جودة - القاهرة - دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى انتخابات جديدة في بريطانيا، وقال إن "الشعب البريطاني لا يريد الحكومة الحالية على الإطلاق".

وسبق أن دعا ماسك إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في المملكة المتحدة، وسط النتائج الكارثية لآخر استطلاعات الرأي لحزب العمال الحاكم.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، ذكرت قناة "سكاي نيوز"، التي حللت بيانات الاقتراع من قاعدة بيانات "Pollbase"، أن تصنيف حزب العمال الحاكم في المملكة المتحدة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت سابق، دعا ماسك إلى التصويت لصالح حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي اليميني، قائلا إن هذا هو "الأمل الوحيد".



وقبل ذلك، قال زعيم الحزب نايغل فاراغ لصحيفة "تلغراف"، إنه التقى بماسك في منزل الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، في مارالاغو.

وبحسب زعيم الإصلاح في المملكة المتحدة، فقد ناقشوا مسألة تمويل الحزب البريطاني، ولم يترك رجل الأعمال الأمريكي أي مجال للشك في دعم معسكر فاراغ.

ونتيجة للانتخابات التي أجريت في يوليو الماضي، حصل حزب العمال على الأغلبية المطلقة (402 مقعدا) في البرلمان، في حين حصل حزب الإصلاح في المملكة المتحدة على 5 مقاعد فقط.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها ماسك إلى التصويت لحزب يميني، فقد سبق أن قال لصحيفة "فيلت" الألمانية، إن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني هو القوة السياسية الوحيدة في ألمانيا القادرة على إنقاذ البلاد من أن تصبح "ظلا لما كانت عليه في السابق".

وأثار نشر هذه المادة جدلا ساخنا في مكتب تحرير "فيلت" وفي ألمانيا، وقدمت رئيسة قسم الرأي في "فيلت"، إيفا ماري كوغل، استقالتها بعد نشر المادة