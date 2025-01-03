نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لقتلى قوات كييف في كورسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 225 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك وبلوغ خسائر قوات كييف هناك 47265 فردا، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى.

تواصل قوات "الشمال" ملاحقة فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات بونداريفكا، دارينو، كوريلوفكا، ليونيدوف، لوكنيا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيجني كلين، نيكولايفو دارينو، نوفايا سوروتشنويه، بوغريبكي، ستارايا سوروتشينا، سودجا، تشيركاسكويه بوريتشنويه الحدودية المتطرفة.

وجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات إسكاندرية، فيسيلوفكا، فيكتوروفكا، غورنال، غويفو، زازوليفكا، كولماكوف، ليبيديفكا، مارتينوفكا، ميخائيلوفكا، نيكولايفكا، نيكولسكي، روسكويه بوريتشنويه، سفيردليكوفو، ويوجني، باسوفكا، بيلوفودي، جورافكا، ميروبوليه في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.

بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 225 عسكريا، ودبابة و5 مدرعات و5 مركبات ومدفعا.

بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 47265 فردا و263 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و83 محطة حرب إلكترونية وعشرات محطات الرادار وغيرها من الأسلحة والمعدات