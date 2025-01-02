روسيا تسقط 13 مسيرة أوكرانية
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية 13 طائرة مسيرة أوكرانية، منها واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، بالإضافة إلى 4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوجا.
من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها أسقطت 47 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية.
يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإعلان بشكل يومي عن إسقاط مسيرات تستهدف أراضي كل منهما، في إطار النزاع الدائر بينهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تسقط 13 مسيرة أوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.