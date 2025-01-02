روسيا تسقط 13 مسيرة أوكرانية

روسيا تسقط 13 مسيرة أوكرانيةأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 13 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية 13 طائرة مسيرة أوكرانية، منها واحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و4 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، بالإضافة إلى 4 مسيرات فوق أراضي مقاطعة كورسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة كالوجا.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها أسقطت 47 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية.

يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإعلان بشكل يومي عن إسقاط مسيرات تستهدف أراضي كل منهما، في إطار النزاع الدائر بينهما.