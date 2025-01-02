العالم اليوم - جرحى باشتباكات عشائرية جنوبي سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 يناير 2025 10:23 صباحاً - أفادت وسائل إعلام سورية، الخميس، بسقوط جرحى في اشتباكات عشائرية شمالي درعا في جنوب البلاد.

وذكر "تلفزيون سوريا" أن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة اندلعت بين مسلحين من عشائر البدو في منطقة الصافيا قرب مدينة إزرع شمالي درعا، مشيرا إلى أن الاشتباكات المسلحة مستمرة منذ أكثر من يوم بين عوائل البدو.

وأضاف أن إدارة العمليات العسكرية دخلت إلى إزرع لملاحقة فلول النظام الفارين من عملية التسوية، لافتا إلى أن مدينة إزرع لم تخضع لقوات المعارضة إبان سنوات الثورة وبقيت مركزا أمنيا تابعا للنظام السوري السابق.