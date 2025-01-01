خامنئي: القواعد الأمريكية في سوريا ستداس بأقدام الشباب السوري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 10:30 مساءً - قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يوم الأربعاء، إن المعتدي يجب أن يغادر أراضي البلد الذي يحتله قبل أن يقوم شعبه بطرده.

وأضاف خامنئي في كلمة خلال مراسم إحياء الذكرى الخامسة لاغتيال قاسم سليماني، أن القواعد الأمريكية في سوريا ستداس بأقدام الشبان السوريين قطعا.

وصرح بأن النصر سيكون حليف الشعب السوري وسيدحر المحتلين من بلاده قريبا أو بعيدا كما نوه باستمرار جبهة الصمود ضد العدو في اليمن وفلسطين ولبنان.

وأفاد بأن الأمريكيين أرادوا من خلال احتلالهم العراق أن يحلوا بديلا عن صدام والبقاء في هذا البلد، لكن قاسم سليماني ورفاق دربه قاموا بدور أساسي وخاضوا عملية معقدة وطويلة الأمد وحربا هجينة سياسية وعسكرية وثقافية وسيبرانية، لتمكين الشعب العراقي من تقرير مصيره بنفسه.

كما أشار خامنئي إلى القضاء على مخطط أمريكا المتمثل في إنشاء تنظيم "داعش" باعتباره أحد نتائج الحضور بالوقت المناسب والفوري لسليماني ورفاق دربه في ساحة المعركة ضد المخطط الأمريكي بالمنطقة.

وأوضح أنه إذا تخلت دولة ما عن عناصر استقرارها واقتدارها ستكون عرضة للاحتلال من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول الإقليمية كما يحصل الآن في سوريا.

وشدد في الوقت نفسه على أن "سوريا ستبقى للسوريين ومن اعتدى على أرض هذا البلد سيجبر على الانسحاب أمام مقاومة الشباب السوري قطعا".