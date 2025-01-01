وزير داخلية إيطاليا: الإجراءات الوقائية لمنع مغادرة المهاجرين من ليبيا وتونس تعمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 10:30 مساءً - قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إن روما تأمل في استئناف عمليات نقل المهاجرين غير النظاميين إلى مركزي الاستقبال في ألبانيا.

وأعرب ماتيو بيانتيدوزي خلال مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، عن الثقة بوضع أسس للتغلب على أي شكوك مع تشريعات التدخل الأخيرة بشأن ما يسمى بـ"البلدان الآمنة".

وقال الوزير: "على هذا الأساس، نأمل في استئناف عمليات النقل في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أنها ليست ضرورية هذه الأيام لأن الإجراءات الوقائية لمكافحة المغادرة من ليبيا وتونس تعمل بشكل جيد للغاية.

وأضاف بيانتيدوزي "كما أنني على يقين من أن القرارات المقبلة لمحكمة العدل الأوروبية ستؤكد قانونية اتفاقية إدارة التدفقات الموقعة بين الحكومتين الإيطالية والألبانية".

وأفاد بأنه أصبح واضحا الآن على المستوى الأوروبي أن تلك المراكز تشكل جزءا هاما من استراتيجية المكافحة باعتبارها واحدة من تلك الحلول المبتكرة التي يستشهد بها المجلس الأوروبي كثيرا من أجل التصدي للهجرة غير النظامية التي يديرها المتاجرون بالبشر.

ولفت الوزير إلى أنه في عام 2024، خفضت إيطاليا عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 60% مقارنة بالعام 2023، وبنسبة 38% مقارنة بعام 2022، كما أنه وللعام الثاني على التوالي ازدادت عمليات الإعادة بنسبة 16%.