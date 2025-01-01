نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن الأمريكي يحدد هوية منفذ هجوم نيو أورليانز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر أمنية، مساء الأربعاء، عن تفاصيل جديدة بشأن المشتبه بتنفيذه هجوم نيو أورليانز، مشيرة إلى أنه يدعى شمس الدين جبار.

وقال ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار لشبكة "إن بي سي نيوز": "تم التعرف على المشتبه به، وهو أمريكي يدعى شمس الدين جبار ويبلغ من العمر 42 عاما، فيما تعمل السلطات الأمنية حاليا على التحقق من خلفيته وتاريخ سفره المحتمل، إضافة إلى أي علاقة محتملة مع التنظيمات الإرهابية".



وأضافوا أن "شمس الدين جبار متهم بتعمد دهس المحتفلين بالعام الجديد بسيارة في حدود الساعة 3:15 صباحا في شارع بوربون بالحي الفرنسي، إحدى المناطق الأكثر ازدحاما في نيو أورليانز".

هذا وكشف مسؤول أن "رجال إنفاذ القانون اكتشفوا مسدسا وبندقية، تشبه بنادق أرماليت، في مكان الحادث"، فيما قالت قناة "سي إن إن" نقلا عن مصادر أمنية إن "منفذ الهجوم كان يحمل علم داعش".

وشهدت مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، حادثا مروعا، اليوم الأربعاء، أسفر عنه مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

وأفاد مسؤولون من قوات إنفاذ القانون بأن "المشتبه في ارتكابه حادث الدهس وإطلاق النار قتل بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة".

ووقع الحادث في الحي الفرنسي، إحدى المناطق الأكثر ازدحاما في نيو أورليانز وقلب منطقة السياحة ذات الأهمية الاقتصادية للمدينة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أن السيارة، تم تعقبها عند معبر حدود جنوب تكساس مع المكسيك قبل يومين من الحادث