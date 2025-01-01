نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو قرار مجلس الأمن 2254 مفتاح الحل في سوريا؟ ولماذا يصعب تطبيقه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق، وشدد على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن 2254.

ويرصد "موقع "دوت الخليج"، في صيغة سؤال وجواب هل سيكون القرار الأممي 2245 مفتاح الحل للتسوية السياسية في سوريا؟.

ما هو قرار الأمم المتحدة 2254؟

هو القرار الذي أقره مجلس الأمن الدولي في عام 2015 الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية ويضع خارطة طريق لتسوية سياسية في سوريا.

ماذا ينص القرار 2254؟

ينص القرار، على التوقف الفوري من جميع الأطراف عن شن هجمات على أهداف مدنية في سوريا، وحث أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، وأن الشعب السوري هو المخول الوحيد بتقرير مصير بلاده.

ويحث القرار، جميع الأطراف في سوريا بتدابير بناء الثقة للمساهمة في جدوى العملية السياسية.

هل دعم مجلس الأمن القرار 2254؟

دعم مجلس الأمن، القرار 2254، ودعا لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وإنشاء حكمًا ذا مصداقية وشاملًا وغير طائفي في غضون ستة أشهر.

ماذا طلب القرار 2254؟

طلب القرار 2254، وضع جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف المنظمة العالمية، بهدف تنفيذ عملية انتقال سياسي.

هل سيكون القرار 2245 مفتاح الحل في سوريا؟

قال العديد من المحللين السياسيين، إن القرار الأممي 2254 قد يساعد في رسم خارطة طريق للحل السياسي في سوريا.

لماذا يصعب تطبيق القرار 2245 في سوريا؟

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، إن القرار الأممي 2245 لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الجديدة، وسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، موضحَا أن القرار حدد طرفين أحدهما أُطيح به، ولا يمكنه المشاركة في العملية السياسية.