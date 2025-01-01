‏السفارة الأمريكية في دمشق: أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏السفارة الأمريكية في دمشق، إنه أصبح لدى السوريين فرصة نادرة لإعادة بناء بلدهم.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.