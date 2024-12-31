العالم اليوم - أول اتصال رسمي بين مصر والإدارة الجديدة في سوريا

انتم الان تتابعون خبر أول اتصال رسمي بين مصر والإدارة الجديدة في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 08:21 مساءً - قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي، حيث ناقشا العلاقات الثنائية.

وقال الشيباني في بيان على تويتر:" سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله".

كانت مصر قد أكدت في وقت سابق أن "موقفها واضح من حيث ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة منع تحولها إلى بؤر للتطرف وتصدير الإرهاب".