إيطاليا: تخصيص 13 مليون يورو لدعم الطاقة في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - أعلنت السلطات الإيطالية، تخصيص 13 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية - في بيان اليوم الثلاثاء أن القرار يمثل خطوة هامة في الجهود المبذولة لاستعادة أنظمة الطاقة المتضررة بسبب الصراع في وقت تتزايد فيه الهجمات على البنية الأساسية للطاقة في أوكرانيا .

وأشارت الخارجية إلى أن الدعم سيساهم في استقرار إمدادات الكهرباء لملايين الأوكرانيين المتضررين من الحرب في هذا الوقت العصيب، مؤكدة على الدعم الإيطالي في ضوء مؤتمر التعافي الأوكراني الذي سيعقد في رومَا في يوليو المقبل.

وكانت الحكومة الإيطالية أكدت مؤخرًا تمديد توريد الوسائل والمعدات العسكرية لأوكرانيا حتى نهاية عام 2025.

دعا روبرت فيتسو، رئيس الوزراء السلوفاكي، الاتحاد الأوروبي إلى أن يأخذ بعين الاعتبار قرار أوكرانيا بوقف نقل الغاز الروسي عبر أراضيها، واصفا الوضع بأنه "

وبحسب روسيا اليوم، أوضح فيتسو، في رسالة مفتوحة إلى قادة المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، "إنني على قناعة بأنه من مصلحة جميع مواطني الاتحاد الأوروبي أن تكون الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا عقلانية، وألا تمثل خطوات مدمرة للذات ومضرة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وتابع: "وفي هذا السياق، سأطلب منكم أن تعيروا الاهتمام اللازم لهذا الوضع غير المسبوق وأن تولوا الأهمية العاجلة له".

وأشار إلى أن تجاهل قرار أوكرانيا وقف نقل الغاز سيؤدي إلى التوترات وإجراءات جوابية.

يذكر أن أوكرانيا قررت وقف نقل الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا اعتبارا من 1 يناير عام 2025.

وحذر فيتسو، أوكرانيا من أن سلوفاكيا قد تتخذ إجراءات جوابية ردا على هذه الخطوة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مقابلة مع وكالة تاس إن روسيا غير راضية عن مقترحات فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المتعلقة بتأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمدة 20 عاما، ونشر قوات حفظ سلام من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هناك.

وأوضح لافروف قائلا: "استنادا إلى التسريبات العديدة ومقابلة دونالد ترامب مع مجلة تايم في 12 ديسمبر، فهو يتحدث عن تجميد الأعمال القتالية على طول خط الاشتباك ونقل المسؤولية عن مواجهة روسيا إلى الأوروبيين. نحن بالطبع غير راضين عن المقترحات التي قدمها ممثلو فريق الرئيس المنتخب بشأن تأجيل عضوية أوكرانيا في الناتو لمدة 20 عاما ونقل قوات حفظ سلام من القوات البريطانية والأوروبية إلى أوكرانيا."

وفي الوقت نفسه، أشار لافروف إلى أن موسكو لم تتلق أي إشارات رسمية من الولايات المتحدة بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا في الوقت الحالي. وقال: "حتى 20 يناير/كانون الثاني - تاريخ التنصيب - يتمتع دونالد ترامب بصفة الرئيس المنتخب، وجميع السياسات في جميع الجبهات يحددها الرئيس الحالي وإدارته. وحتى الآن، فإن الأخير هو الوحيد المخول بالتعامل مع روسيا نيابة عن الولايات المتحدة. ومن حين لآخر، كما يتم إعلامنا بانتظام، يحدث ذلك، ولكن لا يوجد حديث عن مفاوضات بشأن أوكرانيا في هذه الاتصالات."