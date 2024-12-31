العالم اليوم - بـ 10 لاعبين.. عمان تقصي السعودية وتصل إلى نهائي "خليجي 26"

انتم الان تتابعون خبر بـ 10 لاعبين.. عمان تقصي السعودية وتصل إلى نهائي "خليجي 26" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - وصل المنتخب العماني إلى نهائي بطولة كأس الخليج المقامة بالكويت، بعد أداء بطولي أمام "الأخضر" السعودي في نصف النهائي مساء الثلاثاء.

وفي قمة نصف نهائي "خليجي 26" بالكويت، تعرض "الأحمر" العماني لصدمة مبكرة أمام السعودية، بطرد لاعبه المنذر ربيع العلوي، في الدقيقة 34، بعد تدخل خشن على سالم الدوسري.

ولكن المنتخب العماني "قاتل" بشراسة في الشوط الثاني، وسجل هدفين، الأول عن طريق أرشد العلوي في الدقيقة 74، من ركلة حرة مباشرة، والثاني عن طريق علي البوسعيدي في الدقيقة 85.

وعادت السعودية بهدف من تسديدة جميلة عن طريق محمد كنو، في الدقيقة 87، ولكنها لم تستطع تسجيل التعادل.

وسينتظر الأحمر العماني الفائز من نصف نهائي البحرين والكويت، مساء الثلاثاء، لمعرفة خصمه في نهائي خليجي مساء السبت.