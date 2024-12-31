العالم اليوم - مؤشر سوق دبي يتألق في عام 2024..مكاسب سنوية تجاوزت 27 بالمئة

انتم الان تتابعون خبر مؤشر سوق دبي يتألق في عام 2024..مكاسب سنوية تجاوزت 27 بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الثلاثاء، لتختتم العام بمكاسب ضئيلة مع تراجع أسعار النفط، لكن مؤشر دبي تفوق على نظرائه على مدار العام.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة، مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة.

وربح المؤشر 0.6 بالمئة في 2024.

وفي دبي، صعد المؤشر 0.1 بالمئة مسجلا أعلى مستوى له منذ مايو 2014 بقيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع 1.2 بالمئة.

وحقق مؤشر دبي ارتفاعا سنويا تجاوز 27 بالمئة، وهو الأكبر منذ 2021 متفوقا على نظرائه في الخليج.

وحقق سهم شركة إعمار العقارية مكاسب سنوية تجاوزت 60 بالمئة.

وتتجه أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، صوب تسجيل خسائر للعام الثاني على التوالي رغم ارتفاعها خلال تعاملات اليوم بعد أن أظهرت بيانات توسع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين في ديسمبر.

وتقدم المؤشر القطري 0.8 بالمئة بقيادة سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، الذي ارتفع واحدا بالمئة.

لكن المؤشر مُني بخسارة سنوية 3.2 بالمئة.

وعلى مدار العام، صعد المؤشر الكويتي 4.8 بالمئة والعُماني 1.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.4 بالمئة مع صعود معظم الأسهم المدرجة عليه بقيادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة التي ارتفع سهمها 4.4 بالمئة.

وقفز المؤشر المصري 20 بالمئة خلال العام.