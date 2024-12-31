ماسك يصف المستشار الألماني شولتس بـ”السخيف” ويتوقع خسارته في الانتخابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر منصة التواصل الاجتماعي X، المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه "مبتذل" وقال مرة أخرى إنه سيخسر الانتخابات العامة في بلاده.

وفي منشوره، قام الملياردير الأمريكي كذلك بالتلاعب بكتابة اسم Scholz، وشطب حرف "اللام" منه.

وقال ماسك: "المستشار أواف شيتز (تشبه أحد التعابير البذيئة غير القابلة للطباعة من كلمة "سيء" باللغة الإنجليزية)، أو أيا كان اسمه، من المؤكد أنه سيخسر الانتخابات".

قبل ذلك، أعرب ماسك، عن اعتقاده بأن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، سيحقق فوزا "ملحميا" في الانتخابات المقبلة في ألمانيا. وشدد على أن هذا الحزب وحده بالذات يستطيع إنقاذ ألمانيا.

وردا على ذلك، ألمح شولتس إلى أن كلام ماسك غير صحيح ولا يحتوي على نصائح سياسية جيدة، معربا عن ثقته في أن جميع الأحزاب "الديمقراطية" الأخرى في ألمانيا تتفق معه في ذلك.

لاحقا قام ماسك بوصف شولتس بـ"الأحمق عديم الكفاءة" ودعا إلى استقالته من منصب المستشار، معلقا على منشور أحد المستخدمين حول رد فعل شولس على الهجوم الإرهابي في ماغديبورغ، حيث دهست سيارة حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد.