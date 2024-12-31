قتيلان بينهم شرطي في هجوم مسلح غربي باكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - أفاد مسؤولون باكستانيون اليوم الثلاثاء بتنفيذ مجموعة مسلحين هجوما ببنادق هجومية استهدف مركزا أمنيا شمال غربي باكستان صباح اليوم أسفر عن مقتل ضابط شرطة ومدني وإصابة ضابط آخر.

وقال مسؤول الشرطة المحلية عبد الله خان، في إفادة صحفة إن ضابطا آخر أصيب في الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش درابان في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا.

وأشار إلى أن المدني الذي قتل نتيجة الهجوم كان يعمل موظفا بإدارة الجمارك، مضيفا أن قوات الأمن ردت بإطلاق النار ما دفع مجموعة من المسلحين المتواجدين في الموقع إلى الفرار.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" لم تعلن أي جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عن الهجوم لكن "أصابع الاتهام موجهة نحو حركة طالبان باكستان التي كثيرا ما تستهدف قوات الأمن في أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق القبلية السابقة بشمال غرب البلاد، المتاخم لحدود أفغانستان".

وكثفت قوات الأمن الباكستانية عملياتها ضد حركة "طالبان" فرع باكستان، والتي شجعها استيلاء "طالبان" الأفغانية على السلطة في أفغانستان في عام 2021.

وأفاد مسؤولون أمنيون باكستانيون يوم الاثنين بمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين بينهم مدنيون على الجانب الأفغاني، خلال اشتباكات وقعت يوم السبت الماضي.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن مصادر لم تكشفها قولها إن جنديا من قوات حرس الحدود الباكستانية لقي حتفه فيما أصيب 11 آخرون في اشتباكات جديدة، انطلقت "عقب محاولة مسلحين أفغان التسلل إلى باكستان ليل الجمعة، لكن قوات الأمن أحبطت محاولتهم".

وبحسب المصادر فقد ألحقت قوات الأمن الباكستانية التي تصدت للهجوم خسائر كبيرة بالجانب الآخر، وأجبرت القوات الأفغانية والمسلحين على التخلي عن مواقعهم الحدودية.