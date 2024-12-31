العالم اليوم - فيديو.. سلسلة غارات "أميركية بريطانية" على صنعاء

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي ومسؤول أميركي أن الطيران "الأميركي البريطاني" شن 12 غارة جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، أن "العدوان شن 10 غارات على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة، وغارتين على مجمع العرضي بمديرية الصافية".

كما أشارت إلى أن "العدوان شن الجمعة غارة استهدفت حديقة 21 سبتمبر، الفرقة سابقا، بمديرية معين بالعاصمة صنعاء".

وأكد مسؤول أميركي لـ"رويترز"، أن بلاده نفذت عدة ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

ويوم الخميس شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على مطار صنعاء الدولي ومحطة كهرباء حزيز بصنعاء، كما ضربت محطة رأس كتيب الكهربائية وميناء الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة.

وتسببت الغارات الإسرائيلية في مقتل 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين، في حين تسبب القصف على الحديدة في مقتل 3 وإصابة 10.

والثلاثاء نفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تكون الغارات على صنعاء إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الحوثيين بعد الضربات الأخيرة، إن "اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان".

وعلى مدار الأشهر الماضية، تعرضت مناطق متفرقة في اليمن لغارات أميركية وبريطانية وإسرائيلية، بينما شن الحوثيون هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر أو بحر العرب.

ومؤخرا ارتفعت وتيرة هجمات الحوثي على إسرائيل، وآخرها هجوم بصواريخ بالستية ليل الإثنين.