كوريا الجنوبية: عشرات الوفيات فـي تحطم طائرة أثناء هبوطها

سيئول ـ ا.ف.ب: لقي 174 شخصًا على الأقلّ حتفهم في تحطُّم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان بجنوب غرب كوريا الجنوبية آتية من بانكوك وعلى متنها 181 شخصًا، في كارثة رجحت السلطات أن تكون ناجمة عن اصطدام الطائرة بطيور ورداءة الطقس. وقالت مديرية الإطفاء في بيان «حتى الآن، تمَّ انتشال ناجيَين، كليهما من أفراد الطاقم». وتحطمت الطائرة، وهي من طراز بوينج 737-8AS، أثناء هبوطها وعلى متنها 175 راكبًا وستة من أفراد الطاقم. ووقعت الكارثة، وهي من الأسوأ في تاريخ كوريا الجنوبية أثناء هبوط طائرة الرحلة 2216 آتية من بانكوك.

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