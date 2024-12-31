العالم اليوم - سلسلة غارات على صنعاء

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - شهدت العاصمة اليمنية صنعاء غارات جوية، الثلاثاء، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وأفاد مراسلنا ووسائل إعلام تابعة للحوثيين، بشن 10 غارات على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة، وغارتين على مجمع العرضي بمديرية الصافية في صنعاء. ونفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تكون الغارات على صنعاء إسرائيلية. وعلى مدار الأشهر الماضية، تعرضت مناطق متفرقة في اليمن لغارات أميركية وبريطانية وإسرائيلية، بينما شن الحوثيين هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر أو بحر العرب. ومؤخرا ارتفعت وتيرة هجمات الحوثي على إسرائيل، وآخرها هجوم بصواريخ بالستية ليل الإثنين.

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