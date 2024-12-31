قوات العدو تهدم منزلا مأهولا شمال أريحا
هدمت قوات العدو الصهيوني، اليوم الثلاثاء، منزلًا مأهولًا بالسكان شمالي مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة، عقب إخراج السكان منه وتركهم في العراء.
وقال سكان محليون إن قوات العدو دهمت، رفقة جرافات عسكرية، قرية الجفتلك، شمالي مدينة أريحا، وهدمت منزلًا للشيخ سلامة سالم حريزات وعائلته.
وأفادت المصادر المحلية، أن مساحة المنزل 150 مترًا مربعًا، وكانت تسكنه عائلات حريزات منذ عدة سنوات. منوهة إلى أن المنزل بُني في "خربة علان" القريبة من قرية الجفتلك.
ووفق معطيات نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤخرًا، فإن قوات العدو هدمت خلال شهر نوفمبر الماضي، 27 منزلًا مأهولًا ومنزلين غير مأهولين، من أصل 63 منشأة فلسطينية طالتها 52 عملية هدم.
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