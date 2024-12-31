العالم اليوم - بالفيديو.. هذه أول دولة تحتفل بعام 2025

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هذه أول دولة تحتفل بعام 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - احتفلت نيوزيلندا، الثلاثاء، بالعام الجديد 2025 لتكون بذلك أول دولة في العالم تستقبل السنة الجديدة.

وفي أكبر مدن نيوزيلندا، أوكلاند، كان برج السماء الأيقوني محور الاحتفالات، حيث أبهج الحضور بعرض مذهل للألعاب النارية.

وتجمع الآلاف على الواجهة البحرية، يهتفون ويغنون بينما أضاءت الألوان الزاهية السماء.