العالم اليوم - أكوا باور السعودية توقع اتفاقيات تمويل لمحطة طاقة رياح بمصر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - وقعت شركة أكوا باور السعودية، اتفاقيات لتمويل محطة طاقة الرياح في محافظة السويس المصرية، بقيمة 2.638 مليار ريال (حوالي 703 ملايين دولار)، بحسب بيان للبورصة السعودية، الثلاثاء.

وقالت الشركة إن التمويل الذي تبلغ مدته يهدف إلى تمويل تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة طاقة الرياح التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 1100 ميغاوات، بتكلفة استثمارية للمشروع تبلغ 4.13 مليار ريال.

وبحسب البيان، فإن حصة أكوا باور السعودية في المشروع تبلغ 70 بالمئة.

ووفقا للبيان، فإن مجموعة من المؤسسات المالية التنموية قامت بتمويل الدين الأساسي، وهي البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، والجمعية الألمانية للاستثمار والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والشركة العربية للاستثمارات البترولية.

كما تم تمويل الدين الأساسي من قبل بنك ستاندر تشارترد والبنك العربي وذلك من خلال هيكلة التمويل "ب" المقدم من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، وفقا لما ذكرته أكوا باور.