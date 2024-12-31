‏إدارة العمليات العسكرية بسوريا تعلن فرض حظر تجول في مدينة تلبيسة بمحافظة حمص خلال تنفيذ حملة ملاحقة مطلوبين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏إدارة العمليات العسكرية في سوريا، فرض حظر تجول في مدينة تلبيسة بمحافظة حمص خلال تنفيذ حملة ملاحقة مطلوبين.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.