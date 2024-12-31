العالم اليوم - بيان من "فورد" بعد منشورات "غزة وإسرائيل والحرية لفلسطين"

انتم الان تتابعون خبر بيان من "فورد" بعد منشورات "غزة وإسرائيل والحرية لفلسطين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - أعلنت شركة صناعة السيارات الأميركية "فورد"، أن حسابها على منصة "إكس" تم اختراقه، بعد نشر منشورات تشير إلى إسرائيل وفلسطين، الإثنين.

وكتبت الشركة على حسابها: "تم اختراق حسابنا على (إكس) لفترة وجيزة، ونشرت 3 منشورات غير مصرح بها من قبل (فورد)".

وأضافت في بيان: "هذه المنشورات لا تمثل آراء شركة (فورد موتور). فورد ومنصة (إكس) تحققان في هذا الاختراق".

وحذفت المنشورات منذ ذلك الحين، لكن تم تداول لقطات للمنشورات المحذوفة من قبل مستخدمين في التعليقات على منشور "فورد".

ووفقا للصور المتداولة، تضمنت المنشورات المحذوفة العبارات التالية: "الحرية لفلسطين"، "إسرائيل دولة إرهابية"، و"كل العيون على غزة".

ولم يعرف في البداية من قام بنشر هذه الرسائل.

ولدى الشركة المصنعة للسيارات، التي يقع مقرها في ولاية ميشيغان الأميركية، حوالي 1.5 مليون متابع على منصة "إكس".