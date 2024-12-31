نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الاشتباكات تحتدم شمالي سوريا رغم إعلان الهدنة الأميركية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة شمالي سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل الموالية لتركيا، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة عن استمرار وقف إطلاق النار في المنطقة. وتركزت الاشتباكات في مدينة منبج وريفها، حيث قُصفت بلدة أبو قلقل ومحيط قرية شاش البوبنا بالمدفعية الثقيلة من قبل "قسد"، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

تسللات واشتباكات متبادلة

شهدت المنطقة تصاعدًا في العمليات القتالية:

نفذت "قسد" عملية تسلل على مواقع تابعة للفصائل الموالية لتركيا، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

القصف المدفعي التركي استهدف قرية بير حسو بمحور قرقوزاق.

استهدف قرية بير حسو بمحور قرقوزاق. محور سد تشرين شهد تبادلًا مكثفًا للقصف المدفعي، حيث حاولت الفصائل التسلل إلى قرية السعيدين، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.

التباين في المواقف الدولية حول وقف إطلاق النار

رغم تأكيد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على أن وقف إطلاق النار في الشمال السوري لا يزال صامدًا، فإن تصريحات الجانب التركي تناقض ذلك.

أكدت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ ، على ثبات الهدنة.

، على ثبات الهدنة. في المقابل، نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع "قسد".

قسد.. محور الصراع الإقليمي

قوات سوريا الديمقراطية، التي تُعتبر الشريك الرئيسي للتحالف الأميركي ضد تنظيم داعش، تُعد نقطة خلاف رئيسية بين أنقرة وواشنطن.

أنقرة تصنف "قسد" ووحدات حماية الشعب كجماعات إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.

الولايات المتحدة تدعم "قسد"، مع التأكيد على أن هذا الدعم يقتصر على مكافحة "داعش".

السياق الجغرافي والسياسي للصراع