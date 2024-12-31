نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميساء صابرين: أول امرأة تقود المصرف المركزي السوري.. هل تعرف من هي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في سابقة تاريخية، أصبحت ميساء صابرين أول امرأة تتولى منصب حاكم مصرف سوريا المركزي. إليك أبرز المعلومات عن مسيرتها المهنية والظروف المحيطة بتعيينها:

من هي ميساء صابرين؟

تمتلك خبرة مهنية تمتد لأكثر من 15 عامًا في القطاع المصرفي والمالي. شغلت منصب نائب أول لحاكم مصرف سوريا المركزي منذ نوفمبر 2020. عملت كمدير لمديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، وعضوًا بمجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية. تحمل شهادتي بكالوريوس وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، إضافة إلى شهادة مهارات المحاسبة القانونية.

إنجازاتها ودورها المهني

5. لعبت دورًا محوريًا في صياغة السياسات المصرفية والإشراف على العمليات المالية خلال فترة عملها.

6. عملت كرئيسة قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وعضوًا بمجلس النقد السوري ومجلس المحاسبة والتدقيق.

7. تعد أول امرأة تشغل منصب حاكم المصرف المركزي السوري منذ تأسيسه قبل أكثر من 70 عامًا.

الظروف المحيطة بتعيينها

8. تم تعيينها خلفًا لمحمد عصام هزيمة، الذي شغل المنصب منذ 2021.

9. جاء تعيينها في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة لتعزيز دور المرأة في القيادة ضمن مرحلة إعادة البناء الوطني.

10. يواكب القرار تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد، وسعي الإدارة لتحقيق الاستقرار بعد سنوات من الحرب.

مبادرات مصرف سوريا المركزي

أصدر المصرف مؤخرًا قرارات تسمح بتسلم الحوالات بالعملات الأجنبية أو المحلية وفق أسعار الصرف الرسمية، في خطوة لتسهيل المعاملات المالية وتحقيق استقرار السوق.

ميساء صابرين ليست مجرد اسم جديد في القيادة السورية، بل تمثل رمزًا لدور المرأة في إدارة دفة الاقتصاد في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد.