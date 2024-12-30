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أحمد جودة - القاهرة - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "سنتذكر بكل الاعتزاز الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر ومساعيه الحثيثة لتحقيق السلام في الشرق الاوسط والتي تكللت عام ١٩٧٩ بتوقيع".

وأضاف أبو الغيط، عبر حسابه على موقع إكس: "معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية كما نتذكر بكل العرفان دفاعاته الحقيقية والمتواصلة عن حقوق الشعب الفلسطيني المغبونة".

وتابع: "رجل اتسم بالشجاعة والصدق في مواقفه السياسية، وبالذات ازاء قضايا منطقتنا أعزي الولايات المتحدة والرئيس بايدن في هذه الشخصية السياسية الأمريكية المرموقة. رحمة الله عليه".