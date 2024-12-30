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أبو الغيط: سنتذكر بكل الاعتزاز الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر ومساعيه الحثيثة لتحقيق السلام في الشرق الاوسط

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أحمد جودة - القاهرة - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "سنتذكر بكل الاعتزاز الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر ومساعيه الحثيثة لتحقيق السلام في الشرق الاوسط والتي تكللت عام ١٩٧٩ بتوقيع".

وأضاف أبو الغيط، عبر حسابه على موقع إكس: "معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية كما نتذكر بكل العرفان دفاعاته الحقيقية والمتواصلة عن حقوق الشعب الفلسطيني المغبونة".

وتابع: "رجل اتسم بالشجاعة والصدق في مواقفه السياسية، وبالذات ازاء قضايا منطقتنا أعزي الولايات المتحدة والرئيس بايدن في هذه الشخصية السياسية الأمريكية المرموقة. رحمة الله عليه".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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