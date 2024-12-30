نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - فيديو لحظات مروعة في فلوريدا.. قطار "برايت لاين" يصطدم بسيارة إطفاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية حادثًا مروعًا حيث اصطدم قطار تابع لشركة "برايت لاين" بسيارة إطفاء أثناء عبورها تقاطعًا للسكك الحديدية في مدينة ديلراي بيتش، ما أسفر عن إصابة 3 من رجال الإطفاء بجروح خطيرة و12 راكبًا بإصابات طفيفة.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث السبت الماضي، قبل الساعة 10:50 صباحًا بالتوقيت المحلي (5:50 مساءً بتوقيت القاهرة)، عند تقاطع شارع إيست أتلانتيك وشارع ساوث إيست فيرست أفينيو.

أظهرت لقطات فيديو من داخل القطار، نشرتها شبكة "سي إن إن"، لحظة الاصطدام، حيث كان القطار يتحرك بسرعة عالية بينما كانت سيارة الإطفاء تعبر التقاطع ببطء.

أفادت التقارير أن سيارة الإطفاء كانت تستجيب لبلاغ حادث مروري في المنطقة.

الإصابات والخسائر

تم نقل رجال الإطفاء الثلاثة إلى المستشفى، وأفادت التقارير الأولية أن حالتهم كانت حرجة، قبل أن تعلن وسائل الإعلام استقرار حالاتهم.

إصابة 12 راكبًا بإصابات طفيفة، وتم تقديم الإسعافات لهم في موقع الحادث.

تضرر القطار بشكل كبير، وفق صور بثتها شبكة "سي بي إس نيوز ميامي".

ردود الفعل والتحقيقات

أغلقت شرطة "ديلراي بيتش" تقاطع الشوارع المتضررة وفتحت تحقيقًا عاجلًا في ملابسات الحادث.

أكدت السلطات أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه بالنسبة لشركة "برايت لاين"، حيث سُجلت 34 حالة وفاة في حوادث قطارات الشركة خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى يونيو الماضي، وفقًا لإدارة السكك الحديدية الفيدرالية.

خلفية عن حوادث "برايت لاين"

تُعد حوادث قطارات "برايت لاين" من أعلى المعدلات في الولايات المتحدة، ويعود ذلك غالبًا إلى عبور المركبات للتقاطع أثناء مرور القطارات، بالإضافة إلى نقص في نظم السلامة ببعض التقاطعات.

إجراءات السلطات الأمريكية

تكثيف التحقيقات لمعرفة ما إذا كان هناك أي قصور في أنظمة التحذير والسلامة على التقاطع .

. مراجعة سجل شركة "برايت لاين" بشأن إجراءات السلامة وصيانة القطارات.

حادث ديلراي بيتش.. تحذير جديد حول سلامة معابر السكك الحديدية

الحادث يسلط الضوء على مشكلة مزمنة تتعلق بأمان تقاطعات السكك الحديدية في الولايات المتحدة، خاصة مع تزايد حركة القطارات السريعة في المناطق السكنية.