أردوغان يبحث هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا وفلسطين وقضايا إقليمية ودولية

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وكالة الأناضول، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يبحث هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا وفلسطين وقضايا إقليمية ودولية.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.