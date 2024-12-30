نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - 27 شهيدا و149 مصابا فى 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ451 على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أنه الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 27 شهيدا و149 إصابة خلال الـ(24 ساعة الماضية).

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45،541 شهيد و108،338 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.