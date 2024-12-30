العالم اليوم - 3 قتلى في انفجار بأكاديمية الشرطة في القاهرة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:21 صباحاً - قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن انفجارا للغاز تسبب في مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة، أثناء أعمال صيانة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة مساء يوم الأحد.

وذكر مصدران أمنيان أنه لا توجد شبه جنائية في حادث أكاديمية الشرطة. وأضافا أن اثنين آخرين من أفراد الشرطة أصيبا بجروح.

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