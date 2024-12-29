الناتو: احتمال حقيقي لشن روسيا هجوما غير تقليدي على دول الحلف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 11:28 مساءً - قال "جيمس أباثوراي"، مسئول بارز بحلف شمال الأطلسي الناتو، إن هناك إمكانية قوية لقيام روسيا بشن هجوم غير تقليدي على دول الحلف، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال جيمس أباثوراي، في مقابلة تلفزيونية اليوم، الأحد، وهو دبلوماسي كندي يتولى المسؤولية عن الحرب الهجينة والسيبرانية بحلف شمال الاطلسي، إن الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 32 دولة كانت بالفعل في وضع الضفدع المغلي؛ بسبب هجمات هجينة روسية محتملة عبر أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

وأشار إلى ازدياد أعمال مثل قطع الكابلات في قاع البحر وتخريب مبان وزرع عبوات حارقة داخل طائرة شحن منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال أباثوراي يمكننا بالتأكيد إحصاء العشرات. ما يصل إلى 100 بالتأكيد. لكن هناك الكثير من المؤامرات الفاشلة.

وأضاف أباثوراي، الذي يعمل على وضع استراتيجية حلف «الناتو» لمواجهة الحرب الهجينة، أن هناك احتمالا حقيقيا لهجوم روسي غير تقليدي قد يتسبب في خسائر كبيرة.

وأشار إلى أن حجم الهجمات يزداد تدريجياً إلى مستوى كان غير مقبول على الإطلاق قبل خمسة أعوام فقط.