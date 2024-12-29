نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: إسرائيل غير مستعدة للانسحاب الكامل من غزة والتوترات مستمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، الأحد، أن إسرائيل "غير مستعدة للانسحاب الكامل من قطاع غزة أو وقف عدوانها العسكري"، مشيرًا إلى تعقيدات المفاوضات الجارية. وبيّن حمدان أن "إسرائيل تستمر في التنصل من التفاهمات المتفق عليها خلال كل جولة من جولات التفاوض".

وأوضح أن العقبات الرئيسية في المفاوضات تتركز حول نقطتين أساسيتين: الانسحاب الكامل من القطاع ووقف الهجوم العسكري الإسرائيلي، حيث يتعطل الحوار عند هذين المطلبين الرئيسيين.

مرونة حماس ومطالب إنسانية عاجلة

أكد حمدان أن حماس قدّمت أقصى درجات المرونة في ملف الأسرى، مشروطة بوقف العدوان الإسرائيلي بشكل شامل، وبتوفير الإغاثة الإنسانية وإعادة إعمار القطاع دون أي شروط. وأضاف: "مطالبنا واضحة، ونحن ملتزمون بتحقيق الإغاثة لشعبنا الذي يعاني من ظروف إنسانية كارثية".

دور الوسطاء والإدارة الأميركية

فيما يخص موقف الوسطاء والإدارة الأميركية، أوضح حمدان أن الحركة تتطلع إلى "نتائج ملموسة وليس مجرد رسائل إيجابية". وأشار إلى اتصالات مكثفة أجرتها حماس مع وسطاء دوليين، بما في ذلك تركيا، بهدف حشد موقف دولي موحد يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان.

أزمة إنسانية تفاقم الأوضاع في غزة

على صعيد الوضع الإنساني، سلط حمدان الضوء على المعاناة اليومية التي يعيشها سكان غزة جراء الهجوم الإسرائيلي المستمر. وقال إن "الظروف القاسية من برد وجوع وإبادة جماعية تضع تساؤلات خطيرة حول فعالية ودور المنظومة الدولية". وأشار إلى أن هذه الأزمة الإنسانية الحادة تزيد من تعقيد الوضع وتجعل من التوصل إلى حلول سلمية أكثر إلحاحًا.

مستقبل المفاوضات وتصعيد التوتر

تأتي تصريحات حمدان وسط تصعيد مستمر في القطاع، حيث تشن القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية مكثفة في شمال غزة، ما يفاقم الوضع الأمني والإنساني. وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق يوقف العنف ويمهد لإعادة الإعمار وعودة الحياة الطبيعية إلى سكان القطاع.