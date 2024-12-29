نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الكرواتي يفوز بولاية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الرئيس الكرواتي المنتهية ولايته زوران ميلانوفيتش، والذي يحظى بدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد من دورتها الأولى، وفق استطلاع للرأي، نشرت نتائجه مع إغلاق مراكز الاقتراع.

وتصدر ميلانوفيتش الدورة الأولى حاصدا 51،48% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على مرشح الحزب المحافظ الحاكم دراغان بريموراك الذي نال 19،29% من الأصوات.

وأجرى معهد إيبسوس الاستطلاع المذكور ونشر التلفزيون الوطني نتائجه، ويتوقع أن تعلن النتائج الرسمية في وقت لاحق.